Культура
 
Последние новости
Manizha выступила в финале «Евровидения»
В Эрмитаже объяснили отсутствие эротических выставок
Перечислены причины возникновения аллергии у детей
Жители африканского города-миллионника покинули дома из-за извержения вулкана
Депутаты подготовят проект об отмене моратория на смертную казнь для педофилов
Описаны детали выстрела тренером по фигурному катанию женщине в голову
В США назвали кошмаром для Украины встречу Блинкена и Лаврова
Аналитик предсказал возвращение на рынок купленного в ипотеку жилья
Новости партнеров

В пьесах Шекспира нашли расистские высказывания

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Peter MacDiarmid / Reuters

Британские культурологи заявили, что некоторые пьесы Уильяма Шекспира следует считать «спорными». В произведениях драматурга специалисты увидели расистские высказывания о красоте «белизны кожи», а также заметили часто встречающееся противопоставление «темного» и «светлого», сообщает Daily Telegraph.

По данным издания, в лондонском театре «Глобус» проходит цикл семинаров «Антирасистский Шекспир», посвященный деколонизации его пьес. В рамках курса специалисты также стремятся обсудить спорные моменты, которые могут помешать восприятию и исполнению его творчества.

На первой встрече эксперты проанализировали комедию «Сон в летнюю ночь», в которой обнаружили «спорную гендерную и расовую динамику». По мнению ученых, в пьесе прослеживается «бинарная система темного и светлого», где положительная роль отдана светлому. Профессор Ванесса Корредера подчеркнула, что подобное сопоставление встречается в каждом произведении Шекспира. «Каждая пьеса о расе, поскольку белизна упоминается в каждой из них», — заявила она.

Шекспировед Стэнли Уэллс не согласился с такой трактовкой, поскольку понятия темного и светлого обладают многогранным смыслом. «Я не думаю, что Шекспир расист, потому что он гораздо искуснее изображает своих персонажей», — заключил эксперт.

Однако участники семинара сошлись во мнении, что подобные «спорные» фразы не мешают любить творчество Шекспира и критически к нему относиться. По мнению специалистов, темнокожие актеры могут придать формулировкам драматурга новый смысл.

Ранее в Англии дети устроили забастовку из-за новых требований к школьной форме. Ученикам запретили стрижки в африканском стиле и хиджабы ярких оттенков. В ответ на это школьники обвинили руководство учебного заведения в расизме, утверждая, что новые правила притесняют афроамериканцев и мусульман.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Fair is foul for Shakespeare as his texts are deemed ‘racially problematic’
Показ «Унесенных ветром» сопроводят речью о расизме
Disney стал предупреждать о расизме в «Леди и Бродяге» и «Книге джунглей»
Американский кинокритик обнаружил расизм в «Унесенных ветром»
Другие материалы рубрики
Культура00:0229 апреля

Есть только маг

Ведьмы, войны и царьпанк в главных фэнтези-сериалах весны
19:5218 мая

Умер исполнитель роли Черномора в фильме «Руслан и Людмила»

18:5918 мая

Актрисе Татьяне Бестаевой ампутировали ногу

18:1518 мая

Моргенштерн проспорил подписчику миллион рублей и назвал себя дауном

Культура00:0228 апреля

Идеальная Подруга и электрошокер для Дональда

Сразу три живых классика выпустили новые романы. Зачем их читать?
17:3118 мая

Появились подробности госпитализации звезды «Кавказской пленницы» Натальи Варлей

17:1618 мая

Наталья Варлей попала в больницу

16:5118 мая

Упавший с электросамоката и оказавшийся в коме солист Мариинки был сильно пьян

Культура11:0626 апреля

Самый странный «Оскар»

Кто и почему победил, проиграл и выставил себя на посмешище на церемонии вручения «Оскаров»
16:1618 мая

Участник «Евровидения» от Литвы высказался о песне Manizha

15:0318 мая

Киркоров на «Евровидении» ввел иностранцев в замешательство «странным» интервью

14:4018 мая

Памела Андерсон назвала сериал о себе «дешевой подделкой»

Россия
«Оказываешься, как на Марсе»
30 лет назад рухнул железный занавес. Что ждало советских людей за границами СССР?
Все материалы
Мир
Белый дом признал неспособность остановить строительство «Северного потока-2»
Россия резко отреагировала на военных США в Гренландии
Французам предрекли исчезновение
Приветствие Блинкена и Лаврова в РейкьявикеРоссия и США решили налаживать отношения
Работа посольств, Украина и Сирия — что обсудили Лавров и Блинкен в Рейкьявике?
Штат США запретил обязательное ношение масок
Есть контакт
Главы МИД России и США встретятся с глазу на глаз. Смогут ли они разморозить отношения двух стран?
Все материалы
Бывший СССР
Ополченец Донецкой народной республики в окрестностях Дебальцева«Дебальцево напоминало Сталинград»
Воспоминания бойцов батальона «Призрак» о первых месяцах войны в Донбассе
Польский национальный день памяти проклятых солдат. Варшава, 2017 г. «Откровенный цинизм»
Как Польша и Белоруссия снова поссорились из-за массового убийства времен Второй мировой войны
Любой ценой
Пока весь мир изобретает вакцины от коронавируса, в Средней Азии людей лечат ядовитым отваром и дымом
Архивное фото На границе Таджикистана и Киргизии начались бои
Стороны стягивают тяжелую технику. Среди мирных жителей есть раненые
Все материалы
Экономика
Маск рассказал о скором появлении завода Tesla в России
«МегаФон» внедрил «Мобильный ID» для подключения к Wi-Fi в Шереметьево
Давай на спор
Банки обещают россиянам легкие деньги. Почему доверчивые клиенты редко остаются в выигрыше?
В ЦБ рассказали о новой угрозе для клиентов банков
За что судят мэра Томска?
Томичи не верят в виновность Ивана Кляйна
Россия ограничит экспорт дерева
Высокогорный бюджет
Северному Кавказу решили дать еще больше денег. Почему все прошлые планы его развития не сработали?
Все материалы
Силовые структуры
Вора в законе Армена Хохла заподозрили в создании и руководстве ОПГ
Исключительные меры
В России вновь заговорили о возвращении смертной казни. Поможет ли эта мера остановить убийц?
Московский прокурор выпал из окна
Тайны следствия
Эти преступления поставили в тупик лучших следователей страны. Десятки лет они остаются нераскрытыми
Генпрокуратура вернула на доследование дело генералов МВД
«Убивает не оружие, а человек»
Россиянам усложнят доступ к оружию после трагедии в Казани. Какие ограничения их ждут?
Главный следователь полиции Москвы собралась увольняться
Все материалы
Наука и техника
От Антарктиды откололся самый большой айсберг в мире
Спутниковый интернет Илона Маска набрал рекордную скорость
«Гремя огнем, сверкая блеском стали…»
Как советский трактор обратил в бегство румынскую армию
В Сбере назвали технологии будущего
Громадная глупость Гитлера
Как успешная операция нацистов обернулась для них потерей тысяч элитных солдат
Главную силу России назвали критической слабостью США
Деревня дураков
Легендарная «Обитель зла» вернулась и стала еще страшнее: Resident Evil Village
Все материалы
Спорт
Умер самый успешный мотогонщик СССР
Суперсерия матчей по хоккею с шайбой между сборными командами СССР и Канады, 1972 годТайна «Красной машины»
Как американцы и канадцы пытались разгадать феномен непобедимой сборной СССР по хоккею
Александр Емельяненко предложил тренировать Дзюбу в MMA
«Я дрался с настоящим зомби»
Крушение надежд и новый чемпион: кто занял место Хабиба Нурмагомедова в UFC?
Российский пловец побил мировой рекорд во второй раз за два дня
Выше головы
Советский легкоатлет положил конец господству американцев в прыжках в высоту. Почему он покончил с собой?
Фергюсон отверг идею о завершении карьеры
Все материалы
Культура
Все материалы
Интернет и СМИ
Познер назвал людей со «старыми мозгами» виновниками проблем России
Трансляцию первого дня марафона «Новое Знание» посмотрели более 5 миллионов раз
«Не дрейфь, мы не кусаемся»
Каким был «Флирт» — легендарный журнал о продажной любви
Маэстро Понасенков раскрыл закулисье съемок на Первом канале
Пользователи WhatsApp предупредили о способе кражи аккаунта через друзей
Око за оком
 
Все материалы
Ценности
Бритни Спирс (в центре), 2002 годНиже пояса
Как менялась мода на джинсы и почему спускать их на бедра вновь стало трендом
Кадр из американского реалити-сериала Start-Ups: Silicon Valley«Я словно оказался в сказке»
Что творится на тайных секс-вечеринках Кремниевой долины
Маршал-авантюрист
Как Жуков хранил на даче сокровища и оказался в опале у Сталина за любовь к роскоши
«Мне, как мужчинам, — водки»
Екатерина Фурцева стала единственной женщиной-министром в СССР, но была несчастна в любви
Все материалы
Путешествия
«Местные больше напоминали зверей»
Как россияне попали в самую закрытую страну мира и чуть не застряли в ней навсегда
Россия ужесточила правила въезда из-за границы
Куда можно уехать, как вернуться в Россию и сколько это стоит
«Замкнутый и всегда одинокий»
Каким был великий Магеллан, зачем он отправился в кругосветное плавание и за что был убит
Все материалы
Из жизни
Завод по производству виски нанял на работу собаку
Убийство по-канадски
В одном доме подряд убили отца, мать и сына. Почему их смерти до последнего никто не замечал?
Диетолог рассказала о пользе самого универсального овоща
Неожиданный выход
Кто такая новая «Мисс Вселенная» и как она живет
Близнец узнал о свадьбе брата с его бывшей возлюбленной и отказался быть шафером
Kyle Maynard stars in Nike's Unlimited Will campaign American award winning mixed martial arts athlete, Kyle Maynard, stars in the latest video in the Just Do It вЂ“ Nike Unlimited campaign series, Unlimited Will, which 'celebrates' different athletes around the world. Maynard became the first quadruple amputee to ascend Mount Kilimanjaro without the aid of prosthetics, and Nike's Chief Marketing Officer, Greg Hoffman commented 'We have seen an incredible response from consumers around these series of films. We're expanding the definition of athleticism and allowing people around the world to see themselves, and their potential, through the lens of these amazing athletes like Kyle Maynard'. Featuring: Kyle Maynard When: 19 Aug 2016 Credit: Supplied by WENN.com **WENN does not claim any ownership including but not limited to Copyright, License in attached material. Fees charged by WENN are for WENN's services only, do not, nor are they intended to, convey to the user any ownership of Copyright, License in material. By publishing this material you expressly agree to indemnify, to hold WENN, its directors, shareholders, employees harmless from any loss, claims, damages, demands, expenses (including legal fees), any causes of action, allegation against WENN arising out of, connected in any way with publication of the material.**«Зачем мне сидеть и жаловаться на жизнь?»
Как родившийся без рук и ног мужчина стал бойцом MMA и покорил Килиманджаро
Врачи назвали упражнения для снижения давления
Все материалы
«Москвич-412» почти без пробега продают по цене новой Lada Vesta
Видео: тест-драйв Audi RS Q8
Cамый дорогой кроссовер Audi: почему 600-сильный RS Q8 стоит 14 миллионов?
Портал «Госуслуги» будет сообщать владельцам о неисправностях в автомобиле
Тест обновленного Audi Q5
Почему рестайлинг для этого кроссовера был вовсе не обязателен
Chery привезет в Россию бюджетный кроссовер с турбомотором 1.0
Голая сила: что такое нейкед-байк
Знакомимся с мощью и высокими технологиями двухколесных уличных бойцов
Audi e-tron GT, Porsche Taycan и Tesla Model S сразились в дрэге
Все материалы
Дом
Назад в прошлое
Француз решил построить настоящий средневековый замок. Что из этого вышло?
Королева кривой
Провокация и море бетона: как выглядят самые яркие проекты Захи Хадид
Прожиточный минимум
Какие квартиры можно купить в Москве по цене до пяти миллионов рублей
Достучаться до небес
10 самых необычных небоскребов будущего. Где их построят?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы