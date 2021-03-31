Дети устроили забастовку из-за новых правил школьной формы

Ученики английской школы выразили недовольство из-за «расистской» политики в отношении школьной формы. Об этом сообщает The Sun.

Согласно материалу, лондонская академия Pimlico Academy внесла изменения в свой устав: детям запретили стрижки в африканском стиле и хиджабы ярких оттенков. В результате ученики обвинили руководство в расизме, утверждая, что новые правила притесняют афроамериканцев и мусульман.

Школьники устроили забастовку перед зданием учебного заведения, во время которой они сидели на земле и скандировали: «Мы хотим перемен!» Помимо этого, они держали плакаты с лозунгами, в частности: «Белые школы для цветных детей — безумие!», «Академией руководят расисты».

Насчет произошедшего высказалась специалистка по вопросам политики в области здравоохранения, безопасности и благополучия Британского конгресса тред-юнионов (TUC). «Доброе утро ученикам академии, которые отказываются идти на занятия в знак протеста против расистских правил своих директоров, запрещающих афроволосы и разноцветные хиджабы. Вы герои. Школа должна защищать все расы и религии, а не нападать на них», — призвала она.

Однако сотрудники школы пока не дали комментариев по поводу случившегося.

В июле 2020 года в форму российских школьников задумали включить неожиданную одежду. По информации издания, толстовки вошли в предварительный стандарт для учащихся школы. При этом они, как и другая школьная одежда, должны соответствовать определенным требованиям. Так, ткани вещей должны «дышать», впитывать и удерживать влагу, а также не садиться после стирки.