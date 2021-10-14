Цена биткоина подскочила

Стоимость биткоина превысила 58 тысяч долларов — так высоко цена самой популярной криптовалюты подскочила впервые с мая. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже Binance. К утру четверга, 14 октября, один биткоин стоит 58,1 тысячи долларов, на максимуме курс поднимался до 58,5 тысячи долларов.

С начала месяца биткоин подорожал уже почти на 32 процента, с 43,82 тысячи долларов. Цена криптовалюты вернулась к росту после сентябрьского снижения. Исторический рекорд криптовалют поставила в апреле, когда ее стоимость достигла 64,85 тысячи долларов.

Однако аналитики уверены, что у биткоина нет будущего. По мнению гендиректора инвестиционного банка JPMorgan Chase Джейми Даймона, биткоин сам по себе ничего не стоит. «Я всегда считал, что где-то она (криптовалюта — прим. "Ленты.ру") будет объявлена незаконной, например, Китай сделал ее незаконной, поэтому я думаю, что это золото дураков», — указал он и добавил, что регулирующие органы обязательно возьмутся за рынок криптовалюты.

