Биткоин рекордно подорожал

Курс биткоина вырос более чем на три процента за день и достиг 57,59 тысячи долларов — рекордного уровня с начала мая. Об этом свидетельствуют данные биржи Binance.

На подорожание криптовалюты мог повлиять комментарий глав Федеральной резервной системы (ФРС) и Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), которые заявили, что не намерены запрещать биткоин, отмечает CNBC. Кроме того, росту могло поспособствовать недавнее решение SEC относительно биржевого фонда Volt Bitcoin Revolution ETF. Регулятор одобрил работу организации по продаже розничным инвесторам акций компаний, которые держат значительную часть криптовалюты на своих балансах.

Представитель NDR Пэт Чосик отметил, что годовая корреляция биткоина и золота — взаимосвязь между движением котировок активов — падает в сторону отрицательного показателя. «Биткоин можно рассматривать как предпочтительное средство защиты от инфляции, если доллар и реальные ставки растут», — сказал Чосик.

Курс биткоина вырос на 31 процент с сентября и на 98 процентов за год. Многие ожидают следующего исторического максимума стоимости криптовалюты. По прогнозам трейдера Дмитрия Лаврова, биткоин поднимется до 100 тысяч долларов. По его мнению, рынок криптовалюты оптимистичен, а цена преодолела основное сопротивление.