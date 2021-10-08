Биткоин рекордно подорожал

Биткоин подорожал до 56 тысяч долларов впервые с середины мая

Курс биткоина вырос на три процента за последние сутки, установив новый локальный рекорд. Впервые с середины мая 2021 года самая популярная в мире криптовалюта стоила больше 56 тысяч долларов, по данным биржи Binance.

Максимальная цена за 24 часа составила 56,1 тысячи долларов. Биткоин дорожал с начала октября и к 8 октября вырос почти на 30 процентов. Рыночная капитализация криптовалюты составила 1,05 триллиона долларов. К моменту публикации новости цена биткоина упала до 55,3 тысячи долларов.

На резкой рост стоимости токена могло повлиять недавнее решение Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) относительно биржевого фонда Volt Bitcoin Revolution ETF. Регулятор одобрил работу организации по продаже розничным инвесторам акций компаний, которые держат значительную часть криптовалюты на своих балансах.

В ходе торгов 6 октября курс биткоина вырос более чем на девять процентов за сутки и на пике достигал 55,5 тысячи долларов. Генеральный директор аналитической компании CryptoQuant Ки Ен Джу объяснил подорожание огромными сделками крупных держателей, так называемых «китов» — неизвестные за пять минут купили биткоины на 1,6 миллиарда долларов.

Курс биткоина восстановился после решения Народного банка Китая запретить все транзакции, связанные с криптовалютой. Китайский центробанк сообщил об этом 24 сентября, после чего курс биткоина обвалился на 9,3 процента, до 40 908 долларов.