Неизвестные за пять минут купили биткоины на несколько миллиардов долларов

Генеральный директор аналитической компании CryptoQuant Ки Ен Джу рассказал, что неизвестные крупные держатели криптовалюты за пять минут купили биткоины на 1,6 миллиарда долларов. Огромные сделки связаны с резким подорожанием первой в мире криптовалюты.

Эксперт написал в своем аккаунте в Twitter, что рост биткоина в первую очередь вызван крупной закупкой «китов» (так называют крупных держателей криптовалюты), а не серией ликвидаций коротких позиций. Ки Ен Джу отметил, что их объем продаж после увеличения курса криптовалюты до 55,5 тысяч долларов составил всего 17 миллионов долларов. Эта сумма не могла существенно повлиять на стоимость биткоина.

В ходе торгов 6 октября курс биткоина вырос более чем на 9 процентов за сутки и на пике достигал 55,5 тысяч долларов, по данным биржи Binance. За последние 7 дней его цена выросла на 33 процента. К моменту публикации новости первая в мире криптовалюта стоит 54 764 доллара. Рыночная капитализация биткоина составила 1 триллион долларов.

Биткоин восстановился после недавнего удара со стороны китайских регуляторов. 24 сентября Народный банк Китая (ЦБ) назвал незаконной всю деятельность, связанную с криптовалютами, и пообещал принять жесткие меры по пресечению торговли ими. После распространения этой информации в СМИ 24 сентября биткоин упал почти на 3,7 процента.

