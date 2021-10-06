Курс биткоина взлетел до 55 тысяч долларов

Курс биткоина вырос более чем на 8 процентов за сутки и достиг 55 тысяч долларов

Курс биткоина в ходе торгов 6 октября взлетел более чем на восемь процентов и достиг 55 тысяч долларов. Максимальная цена за день составила 55 178 долларов, по данным платформы Investing.com

На момент написания новости стоимость самой популярной валюты составляет 54 209 долларов. Курс биткоина вырос на 8,43 процента за сутки.

24 сентября курс биткоина обвалился на 9,3 процента, до 40 908 долларов. Падению предшествовало решение Народного банка Китая (НБК, аналог Центрального банка) запретить все операции, связанные с криптовалютой. 27 сентября крупные криптобиржи Huobi и Binance запретили регистрацию пользователей из Китая, так как новые правила не разрешают иностранным компаниям оказывать услуги китайским инвесторам.

Курс биткоина резко вырос в ходе торгов 1 октября на 11,3 процента. Стоимость криптовалюты составила 47 602 доллара. А 5 октября биткоин поднялся выше 50 тысяч долларов — впервые с 24 августа.

США тоже ищут способы регулировать крипторынок и не допускать незаконных операций. 5 октября президент Джо Байден заявил, что страна собирается организовать международную онлайн-встречу, на которой страны-участницы обсудят борьбу с киберпреступностью. Американское правительство планирует создать коалицию из 30 государств.

