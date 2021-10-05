Зеленский выступил против закона о легализации криптовалюты

Президент Украины Зеленский вернул на доработку в Раду закон о криптовалюте

Президент Украины Владимир Зеленский вернул в Верховную Раду на доработку закон «О виртуальных активах», который легализует криптовалюту и виртуальную гривну. Закон предполагает возможность создания нового органа центральной исполнительной власти, а это повлечет за собой значительные расходы государственного бюджета, сообщается на сайте главы украинского государства.

Зеленский выступает против такого предложения и считает правильным поручить регуляцию сектора Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР). Закон был принят Верховной Радой 8 сентября.

Проект поддержали 276 депутатов, 6 проголосовали против, 71 воздержался. Согласно закону, участники рынка должны будут платить налоги с доходов от криптовалюты, а также получать юридическую защиту в судах при нарушении прав. Его цель — комплексное регулирование отношений, возникающих при обращении и заключении сделок с цифровой валютой, а также обеспечение единого подхода к организации торговли криптовалютой, отмечали в Раде.

Первой страной в мире, которая признала биткоин, стал Сальвадор. Соответствующий закон там вступил в силу 7 сентября. Теперь криптовалютой можно будет расплачиваться наряду с долларами.