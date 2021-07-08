На Украине обнаружили крупнейшую подпольную ферму для майнинга

Служба безопасности Украины (СБУ) обнаружила в Виннице крупнейшую подпольную ферму для майнинга криптовалюты. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

По данным СБУ, нелегальную криптоферму организовали жители Киева и Винницы. Для этих целей они задействовали одно из бывших помещений АО «Винницаоблэнерго».

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Отмечается, что для майнинга злоумышленники незаконно отбирали электричество из сетей энергокомпании. В СБУ ежемесячный ущерб от их деятельности оценили в сумму от пяти до семи миллионов ​​гривен.

Во время обысков на криптоферме были изъяты почти пять тысяч единиц компьютерной техники. Среди них 3800 игровых приставок, более 500 видеокарт и 50 процессоров.

В результате правоохранители возбудили уголовное дело по части 2 статьи 188-1 («Похищение воды, электрической или тепловой энергии путем ее самовольного использования») Уголовного кодекса Украины.

В 2019 году СБУ пресекла добычу криптовалюты на Южно-Украинской атомной электростанции. Правоохранители обнаружили технику для майнинга в режимных помещениях АЭС. Ее несанкционированное размещение привело к утечке в сеть секретных сведений о физической защите станции.