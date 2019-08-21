На украинской АЭС майнили криптовалюту и разгласили гостайну

Служба безопасности Украины (СБУ) пресекла добычу криптовалюты на Южно-Украинской атомной электростанции. Об этом сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на определение Центрального райсуда Николаева.

Сотрудники следственного отдела СБУ Николаевской области обнаружили в режимных помещениях АЭС компьютерную технику, необходимую для майнинга. 10 июля был проведен обыск, по итогам которого сотрудники ведомства изъяли медиаконвертер, оптоволокно и часть сетевого кабеля.

Несанкционированное размещение компьютерной техники на территории АЭС привело к тому, что сведения о физической защите станции, которые составляют государственную тайну, утекли в сеть. По информации СБУ, к майнингу могли быть причастны сотрудники Национальной гвардии Украины, охранявшие объект.

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В мае 2018 года стало известно, что полицейские в украинском Ровно майнили криптовалюту непосредственно на рабочем месте. Поскольку на Украине нет законодательства, регулирующего оборот и майнинг криптовалют, расследование в отношении полицейских велось по факту кражи электричества.

Это не первый случай использования служебного положения для добычи криптовалюты. В сентябре 2017 года чиновников правительства Крыма уволили за майнинг биткоинов на рабочем месте, а в феврале 2018-го стало известно, что сотрудники министерства финансов Казахстана использовали служебные компьютеры и серверы ведомства для майнинга криптовалюты.

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