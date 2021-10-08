Названа превосходящая биткоин криптовалюта

По прогнозам участников рынка, Ethereum через несколько лет превзойдет биткоин по темпам роста. Опрос CoinShares показал, что 42 процента инвесторов называют Ethereum криптовалютой с наиболее убедительными перспективами.

В будущее биткоина верят всего 18 процентов участников рынка, хотя обе криптовалюты занимают одинаково важное место среди цифровых активов. И в биткоин, и в Ethereum вкладываются почти по 30 процентов опрошенных инвесторов. Среди других популярных цифровых активов оказались Cardano и Polkadot.

Основной причиной для инвестиций в криптовалюту респонденты (35 процентов) назвали спекулятивные стратегии. 23 процента опрошенных видят в цифровых активах инструмент диверсификации портфелей. При этом главным опасением для инвесторов являются регуляторные меры и запрет криптовалюты на государственном уровне — эти риски стали ключевыми для 58 процентов респондентов.

На момент написания новости Ethereum торгуется по курсу 3668 долларов, по данным платформы Investing.com. За год криптовалюта выросла в цене больше чем на 900 процентов. Капитализация Ethereum достигает 421 миллиарда долларов. Биткоин стоит 55 502 доллара. Рыночная оценка самой популярной криптовалюты составляет один триллион долларов.

6 октября цена биткоина превысила 55 тысяч долларов. Из-за стремительного роста аналитики начали давать оптимистичные прогнозы для дельнейшего курса криптовалюты. Аналитик из TradingView предсказал биткоину рост до 100 тысяч долларов.