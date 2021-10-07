Раскрыта причина успеха «мемных» криптовалют

Эксперты раскрыли причину успеха «мемных» криптовалют. Подорожание таких токенов объясняют застоем в секторе серьезных криптовалют и любовью трейдеров к рискованной торговле, пишет РБК.

В начале октября стоимость сразу нескольких валют, созданных на основе популярного мема с собакой сиба-ину, выросла в разы. Среди них лидирует токен Shiba Inu, который уже вошел в двадцатку крупнейших валют мира по капитализации — за семь дней рост составил 324 процента. За ним следуют альткоины Akita Inu (274 процента) и Dogelon Mars (190 процентов). Резкое подорожание мем-токенов вызвала публикация главы Tesla Илона Маска в Twitter c фотографией своего щенка. «Подобные твиты Маска неоднократно провоцировали всплески интереса трейдеров к определенным криптовалютам», — отметил директор криптообменника Alfacash Никита Сошников. Однако и есть другие причины взрывного роста популярности «мемных» валют, добавил он.

По словам эксперта, интерес к таким токенам нарастает в периоды застоя и затишья в секторе более крупных и стабильных криптовалют, таких как биткоин. Первая в мире криптовалюта постепенно росла в цене и со временем стала менее подвержена волатильности. Однако трейдерам хотелось вести более активную торговлю и получать больше «быстрого» дохода, уверен Сошников. «Мемные криптовалюты дают возможность насладиться рискованным трейдингом, удовольствие от такого трейдинга во многом похоже на азартные игры или американские горки, и определенно это развлечение на любителя», — объяснил он.

Сооснователь платформы ENCRY, специализирующейся на децентрализованных финансах, Роман Некрасов разделяет эту точку зрения. По его мнению, спекуляция на мем-токенах является «очень азартной и увлекательной игрой», которая, к тому же, дает шанс приумножить свои активы. Такие качели и привлекают трейдеров. Вместе с тем Некрасов отметил, что инвестировать все свои сбережения в такие криптоактивы определенно не стоит.

Во время торговли «мемными» валютами следует проявлять большую осторожность из-за того, что их перспективы почти невозможно предугадать. «Криптовалюты-мемы — это прекрасная демонстрация того, что актив ценен исключительно потому, что имеет ценность в глазах участников рынка», — заявил Некрасов. Как объясняет CEO швейцарской финансовой компании Newcent Владимир Сметанин, ажиотаж по поводу любого мем-токена могут вызвать самые непредсказуемые и неочевидные факторы, например, высказывания медийных персон. Популярность таких криптовалют пропадает так же быстро, как и появляется.

Однако действия нескольких крупных держателей криптовалюты могут «пошатнуть» курс любой криптовалюты. Недавно биткоин вырос до 55,5 тысячи долларов впервые с мая 2021 года. Генеральный директор аналитической компании CryptoQuant Ки Ен Джу объяснил подорожание токена действиями «китов» — неизвестные за пять минут купили биткоины на 1,6 миллиарда долларов.