В будущем биткоина усомнились

Гендиректор инвестиционного банка JPMorgan Chase Джейми Даймон усомнился в перспективах биткоина. По его мнению, у крупнейшей по рыночной стоимости криптовалюты нет будущего, сообщает CNBC.

«Я лично считаю, что биткоин ничего не стоит, — заявил Даймон. — Наши клиенты — взрослые. Они не согласны. Это то, как работают рынки. Поэтому, если они хотят покупать биткоины, мы не можем предотвратить это, но можем предоставить им законный, максимально прозрачный доступ».

В феврале 2019 года JPMorgan заявил, что выпустит цифровую валюту под названием JPM Coin, а в октябре 2020 года банк создал новое подразделение для проектов блокчейна. Однако сам Даймон придерживается консервативных взглядов на криптовалюту.

«Я всегда считал, что где-то она будет объявлена незаконной, например, Китай сделал ее незаконной, поэтому я думаю, что это золото дураков», — считает глава JPMorgan Chase. По его мнению, регулирующие органы обязательно возьмутся за рынок криптовалюты.

Правительство США действительно начало уделять повышенное внимание криптовалюте. Председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам Гэри Генслер занимает жесткую позицию относительно цифровых монет. Он назвал эту отрасль «Диким Западом финансовой системы» США, которая «отчаянно нуждается в правилах». Однако в сентябре председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил, что не намерен следовать опыту Китая и запрещать биткоин в США.

11 октября биткоин вырос в цене до 57,59 тысячи долларов и установил рекорд с начала мая. На момент написания новости самая популярная криптовалюта торгуется по курсу 57,53 тысячи долларов, по данным криптобиржи CoinGecko.