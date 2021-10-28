Климатологи предупредили о наступлении на Земле невыносимой жары

Глобальное потепление скоро сделает условия жизни на Земле невыносимыми, заявили ученые, пишет Phys.org.

По словам специалистов, жители территорий от Долины Смерти в США до Ближнего Востока и от Индии до Сахары уже ощущают неудобства из-за изменений климата. Если люди не примут никаких мер, ситуация усугубится, наступит невыносимая жара. Эксперт по климату Зик Хаусфазер (Zeke Hausfather) предупредил, что экстремальные скачки температуры будут происходить гораздо чаще. Климатолог привел в пример Долину Смерти в Калифорнии, где столбики термометров летом 2021 года показали 54,4 градуса по Цельсию.

Эксперт считает, что подобные явления приведут к засухам, лесным пожарам, штормам и наводнениям. «На Землю надвигается тепловая волна. Катаклизмы множатся», — подчеркнул директор института Пьера-Симона Лапласа Робер Вотар (Robert Vautard).

По мнению ученых, планета переступила порог, при котором небольшое потепление может повлечь за собой экстремальный рост температур.