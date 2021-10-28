Страсть людей к сенсациям и конспирологии объяснили

Страсть людей к различным конспирологическим теориям и фейковым новостям в социальных сетях обусловлена несколькими факторами. Их перечислил исследователь искусственного интеллекта в Калифорнийском университете в Беркли, бывший сотрудник подразделения Facebook по изучению искусственного интеллекта Марк Фаддул в разговоре с «Лентой.ру». Специалист объяснил, как человечество оказалось в потоке информации, которой нельзя доверять.

По словам Фаддула, распространению фейковой информации способствовало то, что любой человек получил возможность зарегистрироваться в соцсети и «начать производить контент», который в дальнейшем сложно будет верифицировать. При этом алгоритмы Facebook и других площадок нацелены на максимальную вовлеченность пользователей, поэтому им выгодно показывать юзерам ту информацию, которую те захотят изучить.

«Люди испытывают большой интерес к сенсациям и конспирологическим теориям. Когда вы видите заголовок фейковой новости, он вас удивляет, потому что чаще всего это информация, которую не ожидаешь встретить. Многие кликают на это, а алгоритм определяет, что такой контент генерирует вовлеченность», — пояснил Фаддул.

Эксперт подчеркнул, что алгоритмы соцсетей не видят разницу между фейковыми и реальными новостями. Их единственная задача — набрать как можно больше «кликов» и заинтересовать наибольшее число пользователей. Фаддул добавил, что для людей интерес к сенсационным и конспирологическим теориям естественен: множество исследований подтверждают, что фейковые новости распространяются быстрее обычных.

Подробнее о том, как алгоритмы популярных сервисов влияют на людей и могут ли люди влиять на работу алгоритмов — в большом интервью Фаддула «Ленте.ру» в рамках масштабного спецпроекта «Алгоритм. Кто тобой управляет?» Проект исследует, как алгоритмы самых популярных сервисов в мире влияют на человека, общество, политику и глобальные мировые процессы. В шести частях проекта детально анализируется, как система ранжирования контента в соцсетях влияет на реальную жизнь миллионов людей: незаметно меняет отношение человека к любви, семье, дружбе, обществу, воздействует на интеллектуальные способности людей. Кроме того, на YouTube-канале «Ленты.ру» публикуется трехсерийный документальный сериал, в котором исследуется, кто и как манипулирует человечеством с помощью алгоритмов, как они меняют реальность, какие опасности несут для мира и как человечество противостоит этим вызовам.