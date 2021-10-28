Богатые страны призвали простить долги бедным для спасения планеты

Исполнительный директор благотворительной организации Jubilee Debt Campaign Хайди Чоу призвала богатые страны простить долг бедным для спасения планеты, сообщает Guardian.

По данным Jubilee Debt Campaign, 34 беднейшие страны мира тратят 29,4 миллиарда долларов в год на погашение долгов, по сравнению с 5,4 миллиарда долларов на устранение последствий изменения климата и сокращение выбросов углерода. «Страны с низкими доходами передают миллиарды долларов в счет погашения долга богатым странам, банкам и международным финансовым учреждениям в то время, как для борьбы с климатическим кризисом остро необходимы ресурсы», — сказала Чоу.

Она отметила, что давление внешних долгов стран с низким уровнем дохода на способность решать климатические проблемы будет усиливаться. По оценкам Jubilee Debt Campaign, к 2025 году 34 беднейшие страны будут тратить в семь раз больше на выплату долга, чем на борьбу с последствиями изменения климата. Чоу считает, что на саммите COP26 в Глазго богатые страны как главные загрязнители окружающей среды должны перестать уклоняться от своих обязательств и предоставить финансирование для борьбы с изменением климата через гранты.

Представитель Института торговой информации и переговоров Южной и Восточной Африки (SEATINI) в Уганде Ауси Кибова отметил, что списание долга бедных стран должно стать частью COP26. «Из-за огромного финансового давления на Уганду, вызванного долговым кризисом, правительство не может тратить необходимые средства для защиты людей от ущерба, нанесенного изменением климата», — заявил Кибова.

За последние 20 лет международные организации, включая Всемирный банк и Международный валютный фонд (МВФ), поддерживали финансирование проектов развития бедных стран банковскими ссудами и облигациями. Заемщики ожидали, что процентная ставка со временем упадет, но она по-прежнему составляет 10 процентов для бедных стран, по сравнению с 1,5-2,5 процента для богатых.

Еще на саммите COP15 в 2009 году в Копенгагене богатые страны обязались предоставлять финансирование на борьбу с последствиями изменения климата развивающимся странам на сумму 100 миллиардов долларов в год. В октябре руководитель COP26, британский министр международного развития Алок Шарма заявил, что обязательства будут выполнены в 2023 году. Однако, по данным Jubilee Debt Campaign, из предоставленного на данный момент финансирования более двух третей составляют ссуды, что еще больше усугубляет долговой кризис в странах с низкими доходами.

В 2020 году долги бедных стран выросли на 12 процентов и достигли рекордных 860 миллиардов долларов. Рост задолженностей связан со стимулирующей экономической политикой государств во время пандемии коронавируса. Главный экономист Всемирного банка Кармен Рейнхарт заявила, что проблемы, с которыми сталкиваются страны с большими задолженностями, могут усугубиться. Из-за пандемии коронавируса размер мирового долга во втором квартале 2021 года достиг рекордного уровня в 296 триллионов долларов.