Долги бедных стран достигли рекорда

Всемирный банк заявил о росте задолженности стран с низким уровнем дохода до $860 млрд

В 2020 году задолженность стран с низким уровнем дохода выросла на 12 процентов и достигла рекордных 860 миллиардов долларов. Рост долговых обязательств связан со стимулирующей экономической политикой государств во время пандемии коронавируса, сообщает Reuters со ссылкой на отчет Всемирного банка.

Президент Всемирного банка Дэвид Малпасс заявил, что исследование показало возросшую долговую уязвимость стран с низким и средним уровнем дохода. «Нам нужен комплексный подход к проблеме долга, включая сокращение долга, более быструю реструктуризацию и повышение прозрачности», — призвал экономист. Он подчеркнул, что устойчивый уровень долга жизненно важен для восстановления экономики и борьбы с бедностью.

Согласно отчету, в 2020 году совокупный объем внешнего долга стран с низким и средним уровнем дохода увеличился на 5,3 процента до 8,7 триллиона долларов. Главный экономист Всемирного банка Кармен Рейнхарт заявила, что проблемы, с которыми сталкиваются страны с высокой задолженностью, могут усугубиться. «Директивным органам необходимо подготовиться к возможности возникновения долгового кризиса, когда условия на финансовых рынках станут менее благоприятными, особенно в странах с формирующимся рынком и развивающеюся экономикой», — предупредила она.

Из-за коронавируса увеличилась долговая нагрузка стран по всему миру. Так, размер мирового долга во втором квартале 2021 года достиг рекордного уровня в 296 триллионов долларов, что на 56 триллионов больше, чем до пандемии COVID-19.