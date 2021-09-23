Россия увеличит расходы на оплату долгов

Расходы России на выплаты по внутреннему долгу за три года вырастут на 306 млрд рублей

В ближайшие три года расходы России на обслуживание государственного внутреннего долга увеличатся более чем на 300 миллиардов рублей. Такие цифры приводятся в пояснительной записке к проекту бюджета на этот период, сообщает РБК.

Согласно подсчетам Минфина, в общей сложности платежи составят пять триллионов рублей. Из них 1,4 триллиона необходимы в 2022 году, 1,69 триллиона — в 2023-м, а 1,84 триллиона — в 2024-м. По отношению к ВВП, при условии выполнения прогнозов по его росту, объем выплат составит 1,1 процента в следующем году и по 1,2 процента в оставшиеся два года.

Таким образом, в 2022 году намечается рост расходов на выплаты на 35,9 миллиарда рублей (плюс 2,6 процента), далее — на 80,1 миллиарда (плюс 5 процентов), и в 2024-м — на 145,9 миллиарда (плюс 8,6 процента). При этом платежи по внутреннему долгу вырастут на 306 миллиарда рублей, а по внешнему — сократятся на 44 миллиарда рублей.

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Поводом для активного заимствования на внутреннем рынке стал кризис, связанный с начавшейся полтора года назад пандемией коронавируса. С 2020 года внутренний долг увеличился более чем на пять триллионов рублей. По состоянию на конец августа он составил 15,75 триллиона рублей. В 2021 году Минфин хочет привлечь 2,8 триллиона, причем план по заимствованиям в третьем квартале года, составляющий 700 миллиардов рублей, уже перевыполнен.

По отношению к ВВП госдолг останется в безопасных пределах — 17,8 процента в 2021 году, 19,4 процента в 2022-м, 20,1 процента в 2023-м и 20,8 процента в 2024-м.

Во вторник, 21 сентября, Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) объявила о резком ухудшении прогноза по росту ВВП России в 2021 году — с 3,5 процента, что было весной, до 2,7 процента. Вместе с тем прогноз на 2022 год повышен с 2,8 процента до 3,4 процента. Международная страховая компания Euler Hermes, напротив, улучшила прогноз в текущем году с 3,1 процента до 4,5 процента. Однако аналитики обеих организаций сходятся в том, что российская экономика будет расти медленнее, чем мировая, а также экономика США, Китая, стран ЕС и Турции.