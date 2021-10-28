Умер судья из «Суда присяжных» Валерий Степанов

Адвокат Валерий Степанов, исполнивший роль судьи в шоу «Суд присяжных», умер после заражения коронавирусом. Об этом сообщил адвокат Рубен Маркарьян на своей странице в Facebook.

Уточняется, что последние дни 66-летний Степанов проходил лечение от коронавируса.

«Последние слова были вчера. "Побеждаю Ковид!". Понимаете? Не "болею", а "побеждаю". Верим, что победил, дорогой Валерий Иванович. Просто не проснулся в нашем мире сегодня утром», — написал Маркарьян.

«Суд присяжных» с Валерием Степановым выходил на телеканале НТВ с 2016 года. В каждом выпуске рассматривались тяжкие уголовные дела, основанные на реальных преступлениях. Шоу получило широкую известность, а Степанов стал героем мема «полностью оправдан».