В рейтинге самых дорогих компаний сменился лидер

В рейтинге крупнейших в мире компаний по рыночной капитализации сменился лидер — им стал IT-гигант Microsoft, свидетельствуют данные биржи Nasdaq. Фирма лишила статуса самой дорогой компании своего главного конкурента, Apple, чьи акции резко упали в цене после публикации финансовой отчетности.

Создатель iPhone сохранял лидерство в течение 16 месяцев — с начала июля 2020 года. К моменту написания новости ценные бумаги Microsoft торгуются на уровне 327,27 доллара, а рыночная капитализация равняется 2,45 триллиона долларов. Акции Apple после падения на 3,6 процента стоят 147,07 доллара при капитализации 2,43 триллиона долларов. Таким образом, к настоящему времени Microsoft обгоняет Apple в стоимости примерно на 20 миллиардов долларов.

Согласно отчету Apple, выручка компании в четвертом квартале 2021 года выросла на 29 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла рекордных 83,3 миллиарда долларов. Тем не менее этот результат оказался хуже ожиданий аналитиков. Инвесторов также обеспокоили слова Apple о том, что нарушение цепочек поставок оказывает давление на производственные показатели.

Чистая прибыль Microsoft, в свою очередь, по итогам прошедшего квартала выросла на 47,6 процента до 20,5 миллиарда долларов. IT-гигант отчитался о прибыли 26 октября, и с тех пор акции компании непрерывно дорожали. В день выхода документа стоимость ценных бумаг увеличилась сразу на 4 процента. В этом году акции Microsoft подорожали на 50 процентов, а бумаги Apple — всего на 13,6 процента. Аналитики Microsoft ожидают еще большего успеха фирмы в этом году благодаря ее быстро развивающемуся облачному бизнесу.