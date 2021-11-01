Раскрыта стоимость японской иномарки на закате СССР

На закате СССР стоимость подержанной японской иномарки в хорошем состоянии была примерно равна стоимости двухкомнатной квартиры в любом районе Владивостока. Об этом в рамках спецпроекта «Русский форсаж» рассказал журналист, автор книги «Правый руль», Василий Авченко.

Такие выводы он сделал на основании газетных объявлений 1990 года. Помимо обмена на двухкомнатную квартиру во Владивостоке, предлагали и трехкомнатные, но подальше. «Трехкомнатную квартиру в поселке Тикси ЯАССР (льготы Крайнего Севера, улучшенной планировки, в центре) на благоустроенную квартиру во Владивостоке, пригороде или иностр. машину типа "Волга", телефон…», — говорилось в одном из таких объявлений.

По словам Авченко, никаких трудностей при переходе с левого на правый руль приморцы не испытывали, поскольку считали это незначительной платой за комфорт и надежность японских машин. Кроме того, он заверил, что этот переход был и остается абсолютно безопасным. «Дальневосточник, который сначала ездил на левом руле, а потом пересел на правый, конечно, скажет, что ничего опасного в праворульном автомобиле нет, что (…) подтверждается статистикой аварийности Дальнего Востока и Приморья», — заключил Авченко.

Спецпроект «Русский форсаж» посвящен жизни автолюбителей Дальнего Востока и необычной автомобильной культуре, которая начала формироваться в регионе еще в советское время. Уже в 1980-е в Приморье начали завозить первые японские машины. Со временем во Владивостоке возник огромный авторынок, который расцвел в 1990-е годы. Активное развитие автомобильной культуры повлияло на формирование интересов молодых россиян и способствовало появлению в регионе первых российских дрифтеров.