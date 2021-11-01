Подозреваемый в изнасиловании трансгендера судебный пристав свел счеты с жизнью

Судебный пристав в Якутии, который подозревался в изнасиловании трансгендера, вскоре после случившегося свел счеты с жизнью. Об этом в понедельник, 1 ноября, сообщает SakhaDay со ссылкой на свои источники.
Случай произошел две недели назад в Покровске, однако выяснилось, что к преступлению причастен судебный пристав, который впоследствии покончил с собой, лишь в настоящее время.
Ранее в некоторых СМИ было указано, что к преступлению был причастен сотрудник полиции. Однако в пресс-службе МВД по Республике Саха (Якутия) сообщили, что это недостоверная информация.