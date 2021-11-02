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Американка вышла из комы и заговорила с русским акцентом

Сбитая автомобилем американка начала разговаривать с русским и новозеландским акцентом
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Фото: @summermdiaz

Жительница американского города Лос-Анджелес вышла из комы и заговорила сначала с британским, затем с французским, потом с русским, а в итоге с новозеландским акцентом. Об этом сообщает издание New York Post.

24-летняя Саммер Диаз возвращалась домой с работы. Женщина переходила через дорогу к своему автомобилю, и ее сбил внедорожник. Водитель позвонил в службу спасения, и пострадавшую госпитализировали. Врачи обнаружили у Диаз многочисленные травмы, включая перелом тазобедренной кости и черепно-мозговую травму. Американку ввели в искусственную кому. Из-за пандемии коронавируса родственники и возлюбленный не имели возможности регулярно навещать ее. Женщина очнулась спустя две недели.

Первое время после выхода из комы Диаз не могла разговаривать. Она чувствовала себя потерянной и ничего не помнила о том дне, когда ее сбил автомобиль. Постепенно речевая способность вернулась к женщине, но она заметила, что ее голос изменился. Позже женщина отправилась на реабилитацию. С ней работал специалист по речи, который помогал восстановить речевую функцию. По мере восстановления у Диаз начал проявляться иностранный акцент. Ее произношение стало настолько необычным, что медсестры не верили, что она из США.

Характер речи Диаз менялся со временем. «Сначала у меня был британский акцент, похожий на речь моего возлюбленного. В какой-то момент появился французский, а затем — русский», — сказала она. В конце концов американка заговорила с новозеландским акцентом, хотя она никогда не была в этой стране.

После месяца реабилитации Диаз вернулась домой. Она получила ученую степень по психологии и узнала, что страдает от синдрома иностранного акцента, который возникает в результате черепно-мозговых травм.

Женщина заявила, что ее веселит приобретенный акцент. «Если меня сбила машина, но в результате я получила новый акцент, это весело», — заявила она. Теперь при знакомстве с новыми людьми ей приходится выбирать: сделать вид, что она родом из Новой Зеландии, или рассказать им всю свою историю.

Негативная сторона произошедшего — тот факт, что Диаз все еще страдает от других последствий полученных травм. «Я часто чувствую себя уставшей. У меня на всю жизнь осталась инвалидность. Я не могу подолгу работать и не могу выполнять простые ежедневные действия. Мне приходится пользоваться тростью, когда у меня болит нога, и инвалидным креслом — при путешествиях на дальние расстояния», — рассказала американка. Женщине пришлось нанять сиделку, чтобы та готовила ей пищу и выполняла работу по дому.

Ранее сообщалось, что житель английской деревни Айнтри, графство Мерсисайд, приобрел шотландский акцент после того, как 11 недель боролся COVID-19. Кроме того, он начал бредить: заявил, что хочет сбежать и стать молочником.

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