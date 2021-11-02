Мигранты похитили россиянина ради 30 тысяч долларов

В Московской области задержаны двое уроженцев Средней Азии 29 и 30 лет, похитившие россиянина. Об этом во вторник, 2 ноября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель региональной полиции Татьяна Петрова.

По ее словам, похитители заманили 42-летнего мужчину на территорию одного из СНТ якобы для беседы из-за долга. Там они избили россиянина и поместили его в багажник автомобиля, в котором привезли в один из московских гаражей. Мигранты потребовали у родственников заложника 30 тысяч долларов за его освобождение.

В момент передачи денег один из злоумышленников был задержан полицейскими, его сообщник, сидевший в автомобиле неподалеку, успел скрыться. Полицейские немедленно ввели план «Перехват». «В районе городского округа Балашиха на Горьковском шоссе скрывшаяся автомашина была блокирована, а водитель задержан», — сообщила Татьяна Петрова.

Как рассказали в региональном управлении Следственного комитета России, о похищении потерпевшего в правоохранительные органы сообщила супруга мужчины. Возбуждено уголовное дело по статье 126 («Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору») УК РФ. Обвиняемые отправлены в СИЗО.