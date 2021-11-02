F-35 «повоевали» против России в Израиле

19FortyFive: истребители F-35 отработали действия в условиях войны с Россией

На проходивших в Израиле учениях Blue Flag 21 истребители пятого поколения F-35 Lightning II отрабатывали взаимодействие с самолетами четвертого поколения для действий в условиях потенциальной войны с Китаем или Россией, пишет 19FortyFive.

На мероприятии, в частности, решались задачи подавления и уничтожения противовоздушной обороны противника, ведения воздушного боя, нанесения ударов по наземным целям. Издание отмечает, что в мероприятиях поучаствовали свыше 70 истребителей: F-16C Fighting Falcon, Rafale, Mirage 2000 и Typhoon.

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19FortyFive пишет, что в одном из эпизодов Blue Flag 21 использование датчиков F-35 Lightning II позволило F-16C Fighting Falcon уничтожить 17 из 19 вражеских истребителей.

В сентябре американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin сообщила о поставке 700 единиц F-35 Lightning II всех вариантов.

В октябре 2020 года F-35 Lightning II благодаря малозаметности и оснащению разнообразными датчиками в отчете корпорации RAND назывался единственным самолетом, подходящим для первоначального контакта с российскими войсками в случае возможного конфликта в Европе.

Семейство многофункциональных истребителей пятого поколения F-35 Lightning II производится с 2001 года американской военно-промышленной корпорацией Lockheed Martin. Самолет выполнен в трех вариантах: A (для ВВС), B (с укороченным взлетом и вертикальной посадкой) и C (палубный).