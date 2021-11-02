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Amazon назвала срок запуска конкурента Starlink

Amazon: первые спутники Kuiper будут запущены в четвертом квартале 2022 года
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Фото: Pascal Rossignol / Reuters

Компания Amazon назвала срок запуска первых прототипов космических аппаратов системы глобального интернета Kuiper, которая станет конкурентом Starlink. Как пишет ArsTechnica, ссылаясь на заявку Федеральной комиссии по связи США, спутники KuiperSat-1 и KuiperSat-2 должны быть запущены в четвертом квартале следующего года.

Космические аппараты планируется выводить с мобильной пусковой установки во Флориде на еще ни разу не летавшей ракете RS1, разрабатываемой ABL Space Systems при поддержке Lockheed Martin, на околоземную орбиту высотой 590 километров. Спутники будут связываться с наземными станциями слежения, телеметрии и передачи команд управления в Южной Америке и Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также с абонентским терминалами и единым шлюзом в Техасе.

В Amazon подчеркивают, что KuiperSat-1 и KuiperSat-2 позволят протестировать технологии, которые будут использоваться в окончательном проекте спутника.

Издание отмечает, что первые серийные спутники Kuiper могут быть готовы к началу 2024 года с возможностью начала предоставления услуг доступа в сеть в 2025 году. ArsTechnica напоминает, что Федеральная комиссия по связи одобрила Amazon запуск 3236 космических аппаратов.

В сентябре Bloomberg писало, что Kuiper Systems, дочерняя компания Amazon, в обращении к Федеральной комиссии по связи США резко прокомментировала компании SpaceX, обвинив ее в нарушении и игнорировании общих правил. В подконтрольной Джеффри Безосу компании заявили, что компания Илона Маска придерживается позиции, согласно которой «правила предназначены для других людей». Формально разбирательство между сторонами связано с орбитальными параметрами спутников систем глобального доступа к интернету Kuiper и Starlink.

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