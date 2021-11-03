Первый дрифтер России рассказал об адреналине за рулем

Первый в России дрифтер Крупин рассказал, как выплескивал адреналин за рулем

Первый дрифтер России Александр Крупин рассказал, как в начале 2000-х, когда спортивный дрифт только начинал обретать популярность, он выплескивал адреналин за рулем, гоняя по центральному району Владивостока, и чудил с друзьями. Первые гонки российских дрифтеров он описал в рамках спецпроекта «Русский форсаж».

По его словам, когда дрифт в России оформился в отдельное движение, он и его друзья «чудили порой неслабо». Крупин рассказал, что они гоняли по ночам в Центральном районе Владивостока и выпускали адреналин на картодроме.

«Я разгонялся, ставился и боком проходил аппендикс на "Змеинке", так же как потом, годы спустя, это происходило на дрифт-соревнованиях. Ручником я изначально не пользовался, и выворот у передних колес на машине был стандартный», — вспоминает Крупин.

Однако со временем гонщики перестали устраивать заезды по городу из соображений безопасности и ради сохранения имиджа.

Дрифт — это техника прохождения поворотов на автомобиле с использованием управляемого заноса на максимально возможных скоростях. Спортивный дрифт зародился в Японии и обрел популярность в России в начале 2000-х, после выхода фильма «Тройной форсаж: Токийский дрифт». В те годы российские дрифтеры начинали как подпольные гонщики, а теперь они устраивают соревнования мирового уровня.

Спецпроект «Русский форсаж» посвящен жизни автолюбителей Дальнего Востока и необычной автомобильной культуре, которая начала формироваться в регионе еще в советское время. Уже в 1980-е в Приморье начали завозить первые японские машины. Со временем во Владивостоке возник огромный авторынок, который расцвел в 1990-е годы. Активное развитие автомобильной культуры повлияло на формирование интересов молодых россиян и способствовало появлению в регионе первых российских дрифтеров.