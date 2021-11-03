Выявлено смертельное последствие бессонницы

Исследователи из Великобритании, Нидерландов и Швеции показали, что бессонница может быть фактором риска разрыва аневризмы. Раскрывающая опасное последствие бессонницы статья опубликована в Journal of the American Heart Association.

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Специалисты из Имперского колледжа Лондона, Каролинского института и Утрехтского университета решили выявить факторы риска, связанные с аневризмами — искривлениями сосудов в головном мозге. Они формируются более чем у трех процентов совершеннолетних людей. У 2,5 процента из этого числа они разрываются, вызывая зачастую смертельные кровоизлияния в мозг. Ученые проанализировали взятые из нескольких исследований по полногеномному поиску ассоциаций данные о почти 6,3 тысячи случаев внутричерепных аневризмов и 4,2 тысячи случаев субарахноидальных кровоизлияний.

Выяснилось, что генетическая предрасположенность к бессоннице связана с повышением риска внутричерепных аневризмов и кровоизлияний на 24 процента. В три раза риск был выше у курильщиков. К такому же росту приводило повышение кровяного давления на десять миллиметров ртутного столба. «Связь между бессонницей и внутричерепной аневризмамой ранее не выявлялась, и эти открытия требуют подтверждения дальнейшими исследованиями», — отметила одна из авторов работы, доцент Каролинского института Сусанна Ларсен.