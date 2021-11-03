Сбербанк договорился о продаже дочерних банков в Европе

Сбербанк продаст банки в Боснии и Герцеговине, Хорватии, Венгрии, Сербии и Словении

«Сбербанк Европа» договорился с рядом инвесторов о продаже своих дочерних банков в Боснии и Герцеговине, Хорватии, Венгрии, Сербии и Словении. Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации, передает ТАСС.

В сообщении банка указывается, что 3 ноября организация подписала соглашение с группой компаний AIK Banka a.d. Beograd, Gorenjska Banka d.d., Kranj и Agri Europe Cyprus Limited о продаже дочерних компаний. «С совокупными активами 7,329 миллиарда евро 162 филиалами и около 600 000 клиентов (на конец 2020 года)», — заявили в пресс-службе.

Общая сумма сделки составит около 500 миллионов евро, включая продажу акций и замещение финансирования, предоставленного Сбером. Одобрение сделки ожидается в 2022 году.

«Sberbank Europe AG принял решение сократить присутствие в Центральной и Восточной Европе, чтобы сосредоточиться на приоритетных рынках и исследовать новые бизнес-модели», — отмечает Сбербанк.

В августе Сбер в очередной раз подтвердил статус крупнейшего эмитента банковских карт Европы. Более того, в этом году Сбер впервые признан европейским лидером по торговому обороту дебетовых карт (246,8 миллиарда долларов США), за явным преимуществом опередив занимающий теперь второе место Lloyds Banking/MBNA из Великобритании.