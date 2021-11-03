Кремль анонсировал поездку Путина в Севастополь

Президент России Владимир Путин посетит Севастополь в День народного единства, 4 ноября. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости в среду, 3 ноября.

По его словам, глава государства выступит на мемориале и возложит там цветы. Также у Путина запланирована встреча с главой города Михаилом Развожаевым.

В марте Путин назвал ярким событием в истории страны возвращение Крыма и Севастополя «в родную гавань». По его словам, это стало результатом укрепления государства изнутри.

Крым и Севастополь вернулись в состав России в 2014 году по итогам референдума. Киев и страны Запада не признают процедуру легитимной и заявляют о насильственном характере присоединения полуострова Россией.