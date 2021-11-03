Российский «водочный король» заработал миллиард долларов на Польше

Холдинг «Руст» продал польскую CEDC компании Maspex за почти миллиард долларов

Группа компаний «Руст», принадлежащая российскому «водочному королю» Рустаму Тарико, заработала 3,89 миллиона злотых (примерно один миллиард долларов) на продаже польской дочерней компании CEDC International Sp.z.o.o., говорится в сообщении, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

CEDC — одна из крупнейших в Польше и всей Восточной Европе компаний по производству продуктов питания и лидер местного водочного рынка с долей 47 процентов. Покупателем выступил холдинг Maspex, позиционирующий себя как стратегического инвестора.

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В качестве главного основания для сделки указывается желание «Руста» сосредоточиться на развитии российского сегмента собственного бизнеса, а также на международной экспансии бренда.

При этом CEDC продолжит оставаться дистрибьютором основных брендов «Руста» — «Русского стандарта» и Gancia — в Польше. Кроме того, «Руст» будет продвигать продукцию CEDC на «ключевых международных рынках».

Группа «Руст» была создана Рустамом Тарико в 1992 году. В данный момент выпускает водку под марками «Русский стандарт», «Зеленая марка», «Журавли», «Парламент» и «Маруся». Также Тарико владеет приобретенным в 1999 году банком «Русский стандарт».

