Названы опасные для психики и интеллекта функции соцсетей

Использование социальных сетей может тормозить развитие эмоционального интеллекта, и этому способствуют лайки и эмодзи, считает доцент кафедры клинической психологии РНИМУ имени Пирогова Арег Мкртычян. Об этом он рассказал в большом интервью «Ленте.ру» в рамках масштабного спецпроекта «Алгоритм. Кто тобой управляет?»

«Из-за соцсетей общение формализуется. Мы замечаем на примере подростков, а иногда и взрослых людей, что лайки и эмодзи не дают развиваться эмоциональной сфере. А она как интеллект — ее тоже надо развивать. Именно поэтому вариативность эмоциональных реакций скукоживается: я должен или лайкнуть, или игнорировать. Больше у меня никаких возможностей нет», — объяснил Мкртычян.

Второй важной проблемой, пагубно влияющей на психику и интеллект, которую назвал специалист, является доступность информации в соцсетях и в интернете в целом.

«Информация там крайне доступна, ее не надо искать и синтезировать. Из-за доступности информации и ее лоскутности люди не учатся интерпретировать и искать ее, не умеют выстраивать логические связи и последовательности», — констатировал эксперт.

Под влиянием этого фактора мышление как психическая функция меняется. У людей, живущих в потоке готовой и примитивной информации, атрофируется возможность вычленять или передавать сложную информацию, говорит Мкртычян. В пример он привел поколение старше 40 лет, которое способно пересказать целый фильм.

«А вот современного подростка, который может пересказать двухчасовой фильм не словами "было круто, всех замочили" или "все поженились", а раскрыть сюжет, имена и характеры героев, я представить не могу», — отметил клинический психолог.

По его словам, этому способствует информационное поле, в котором вращаются современные подростки. «Оно сейчас похоже на безграничный, но неглубокий океан. Информации много, а в глубину нырнуть или нет возможности, или нет желания, а иногда и все вместе», — заключил Мкртычян.

«Алгоритм. Кто тобой управляет?» — масштабный спецпроект-исследование влияния алгоритмов самых популярных в мире сервисов на человека, общество, политику и глобальные мировые процессы. В шести частях проекта детально анализируется, как система ранжирования контента в соцсетях влияет на реальную жизнь миллионов людей: незаметно меняет отношение человека к любви, семье, дружбе, обществу, оказывает влияние на интеллектуальные способности людей. Кроме того,на YouTube-канале «Ленты.ру» публикуется трехсерийный документальный сериал, в котором исследуется, кто и как манипулирует человечеством с помощью алгоритмов, как они меняют реальность, какие опасности несут для мира и как человечество противостоит этим вызовам.