Найденный мертвым в Германии российский дипломат оказался сыном генерала ФСБ

Российский дипломат Кирилл Жало, найденный мертвым возле посольства в Берлине, оказался сыном начальника управления ФСБ по защите конституционного строя генерал-лейтенанта Алексея Жало. Об этом сообщил «Коммерсантъ».
Предварительно, 35-летний Жало выпал с одного из верхних этажей здания посольства на Беренштрассе в районе Митте в Берлине. Тело дипломата передано в Россию, Москва не разрешила проводить вскрытие на территории Германии.
Агент ФСБ под прикрытием?
Журналист Христо Гвозев рассказал, что отец дипломата — «ключевой генерал ФСБ, а с другой стороны — по версиям служб безопасности Германии, сам погибший сын считался агентом ФСБ под прикрытием». Об этом сообщает РБК.
Известно также, что с лета 2019 года Жало был аккредитован в качестве второго секретаря дипмиссии. При этом с 1 по 4 ноября его имя было удалено из дипломатического списка Министерства иностранных дел ФРГ.
Издания The Insider и Bellingcat (включены Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранных агентов) подтвердили информацию, что Жало приходится сыном главе Управления по защите конституционного строя ФСБ генерал-лейтенанту Алексею Жало. Порталы также отмечают, что это управление входит во Вторую службу ФСБ РФ (по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом).
Реакция Германии
Посольство России в Германии по этическим соображениям отказалось комментировать произошедшие. В Министерстве иностранных дел (МИД) заявили, что в курсе гибели сотрудника посольства России в Берлине, однако пока воздерживается от комментариев из соображений защиты личных данных. Об этом сообщил представитель внешнеполитического ведомства Кристофер Бургер, передает РИА Новости.
В редакции Spiegel уточнили, что после обнаружения мужчины посольство не дало согласия на вскрытие тела из-за дипломатического иммунитета. В самом дипломатическом представительстве России инцидент назвали трагическим происшествием. Там осудили спекуляции немецких СМИ о гибели дипломата.
«Трагический несчастный случай с российским дипломатом произошел 19 октября 2021 года. Все формальности, связанные с отправкой тела дипломата на родину, были оперативно урегулированы с компетентными правоохранительными и медицинскими органами Германии в соответствии с действующей практикой. Появившиеся в ряде западных СМИ в контексте данного трагического происшествия спекуляции считаем абсолютно некорректными», — заключили в ведомстве.