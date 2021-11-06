Найденный мертвым в Германии российский дипломат оказался сыном генерала ФСБ

Российский дипломат Кирилл Жало, найденный мертвым возле посольства в Берлине, оказался сыном начальника управления ФСБ по защите конституционного строя генерал-лейтенанта Алексея Жало. Об этом сообщил «Коммерсантъ».

Предварительно, 35-летний Жало выпал с одного из верхних этажей здания посольства на Беренштрассе в районе Митте в Берлине. Тело дипломата передано в Россию, Москва не разрешила проводить вскрытие на территории Германии.

Агент ФСБ под прикрытием?

Журналист Христо Гвозев рассказал, что отец дипломата — «ключевой генерал ФСБ, а с другой стороны — по версиям служб безопасности Германии, сам погибший сын считался агентом ФСБ под прикрытием». Об этом сообщает РБК.

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Известно также, что с лета 2019 года Жало был аккредитован в качестве второго секретаря дипмиссии. При этом с 1 по 4 ноября его имя было удалено из дипломатического списка Министерства иностранных дел ФРГ.

Издания The Insider и Bellingcat (включены Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранных агентов) подтвердили информацию, что Жало приходится сыном главе Управления по защите конституционного строя ФСБ генерал-лейтенанту Алексею Жало. Порталы также отмечают, что это управление входит во Вторую службу ФСБ РФ (по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом).

База регистрации автомобилей подтверждает, что Кирилл Алексеевич Жало был зарегистрирован вместе с отцом по одному адресу и в Москве, и ранее в Ростове-на-Дону. Кэшированные данные Google показывают, что второй секретарь посольства России Кирилл Жало был удален из дипломатического списка МИД Германии в период с 1 по 4 ноября 2021 года The Insider

Реакция Германии

Посольство России в Германии по этическим соображениям отказалось комментировать произошедшие. В Министерстве иностранных дел (МИД) заявили, что в курсе гибели сотрудника посольства России в Берлине, однако пока воздерживается от комментариев из соображений защиты личных данных. Об этом сообщил представитель внешнеполитического ведомства Кристофер Бургер, передает РИА Новости.

Могу сказать по этому поводу, что Министерству иностранных дел известно об этом происшествии. Прошу о понимании, что по причинам защиты личных данных скончавшегося и близких я не могу привести другие детали Кристофер Бургер

В редакции Spiegel уточнили, что после обнаружения мужчины посольство не дало согласия на вскрытие тела из-за дипломатического иммунитета. В самом дипломатическом представительстве России инцидент назвали трагическим происшествием. Там осудили спекуляции немецких СМИ о гибели дипломата.

«Трагический несчастный случай с российским дипломатом произошел 19 октября 2021 года. Все формальности, связанные с отправкой тела дипломата на родину, были оперативно урегулированы с компетентными правоохранительными и медицинскими органами Германии в соответствии с действующей практикой. Появившиеся в ряде западных СМИ в контексте данного трагического происшествия спекуляции считаем абсолютно некорректными», — заключили в ведомстве.