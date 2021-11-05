В Германии отреагировали на гибель российского дипломата

В МИД ФРГ заявили, что в курсе гибели сотрудника посольства России в Берлине

Министерство иностранных дел (МИД) Германии в курсе гибели сотрудника посолтсва России в Берлине, однако пока воздерживается от комментариев из соображений защиты личных данных. Об этом сообщил представитель внешнеполитического ведомства Кристофер Бургер, передает РИА Новости.

«Прошу о понимании, что по причинам защиты личных данных скончавшегося и близких я не могу привести другие детали», — прокомментировал Бургер реакцию МИД.

О кончине 35-летнего российского дипломата сообщило немецкое издание Spiegel. Как предполагает издание, немецкие службы безопасности увидели в нем переодетого сотрудника внутренней секретной службы Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.

В редакции уточнили, что после обнаружения мужчины посольство не дало согласия на вскрытие тела из-за дипломатического иммунитета. В самом дипломатическом представительстве России инцидент назвали «трагическим происшествием».

5 ноября российского дипломата нашли мертвым в Германии. Отмечается, что тело секретаря посольства российской дипмиссии обнаружили на тротуаре перед зданием посольства в Берлине. По предварительной версии, дипломат выпал из окна.

