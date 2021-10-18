Раскрыта личность умершего в Киеве дипломата

Умершим в Киеве дипломатом оказался бывший посол Украины в Эстонии и специальный представитель Украины по приднестровскому урегулированию Виктор Крыжановский. Личность погибшего раскрыло издание «РБК-Украина» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации собеседника агентства, следствием предварительно установлено, что мужчина умер в результате несчастного случая.

О смерти дипломата стало известно в субботу, 16 октября. Мужчину без признаков жизни обнаружила домработница, которая пришла делать уборку в его дачном доме в районе Осокорки. Имя дипломата изначально не раскрывалось, уточняется лишь, что ему было 60 лет.

Как отмечает ТСН, изначально сообщалось, что смерть украинца носит насильственный характер. Однако позже правоохранители заявили, что дипломат мог погибнуть в результате несчастного случая.

Так, по версии полиции, мужчина упал с лестницы, а потом поднялся на второй этаж и направился в комнату, где позже его и обнаружили мертвым. По данным судмедэкспертов, смерть наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы. В настоящее время по факту произошедшего возбуждено уголовное дело об умышленном убийстве с пометкой «несчастный случай», уточняет издание.