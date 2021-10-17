Дипломат умер в Киеве при загадочных обстоятельствах

В Киеве дипломат умер на собственной даче при загадочных обстоятельствах. Об этом сообщает ТСН.

О смерти дипломата стало известно в субботу, 16 октября. Мужчину без признаков жизни обнаружила его домработница, которая пришла делать уборку в его дачном доме в районе Осокорки. Имя дипломата не раскрывается, уточняется лишь, что ему было 60 лет.

Как отмечает ТСН, изначально сообщалось, что смерть украинца носит насильственный характер. Однако уже позже правоохранители заявили, что дипломат мог погибнуть в результате несчастного случая. Так, по версии полиции, мужчина упал с лестницы, а потом поднялся на второй этаж и направился в комнату, где позже его и обнаружили мертвым. По данным судмедэкспертов, смерть наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы.

В настоящее время по факту произошедшего возбуждено уголовное дело об умышленном убийстве с пометкой «несчастный случай», уточняет издание. При этом в МИД Украины от каких-либо комментариев отказались.

В середине августа сообщалось, что в селе Вольное под Кривым Рогом умер мэр города Константин Павлов. Тело Павлова нашли на веранде дома, рядом лежало ружье.