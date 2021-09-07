Полиция исключила версию убийства мэра Кривого Рога

Следственные действия по делу о гибели мэра Кривого Рога Константина Павлова исключили версию умышленного убийства или инсценировки убийства. Об этом 7 сентября сообщили в Национальной полиции, передает «Интерфакс — Украина».

Замначальника управления Главного следственного управления Николай Батюк рассказал, что основными версиями остаются самоубийство и доведение до самоубийства. Полиция рассматривает мотивы как личного характера, так и связанные с работой.

Ранее в мэрии Кривого Рога заявили, что смерть Павлова не связана с массовыми проверками в городской администрации.

15 августа тело Павлова было найдено на веранде его загородного дома, рядом лежало ружье. Изначально в МВД Украины назвали три версии произошедшего: убийство, самоубийство либо неосторожное обращение с оружием.