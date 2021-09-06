В мэрии Кривого Рога ответили на заявления МВД о причинах гибели Павлова

Мэрия Кривого Рога: гибель Павлова не связана с проверками в городской администрации

Гибель мэра Кривого Рога Константина Павлова не связана с массовыми проверками в городской администрации. Об этом заявил начальник юридического управления городского совета Максим Кудин, обращение которого опубликовано на сайте мэрии.

По его словам, аудиторские экспертизы финансовой документации в различных департаментах городской администрации касательно хищения средств проходили в тот период, когда Павлов еще не являлся городским главой: в период с 2014-го по 2019 год в горсовете Кривого Рога состоялось более 500 проверок, «посланных [пятым президентом Украины Петром] Порошенко и [бывшим генеральным прокурором Украины Юрием] Луценко», а Павлов стал мэром в 2020 году.

«Сейчас могу только порекомендовать министру МВД и политтехнологам от власти не пытаться связать это со смертью Константина Павлова», — ответил Кудин на заявления министра внутренних дел Дениса Монастырского о возможных причинах смерти Павлова.

Ранее предполагалось, что гибель мэра Кривого Рога Павлова могла быть связана с регулярными проверками департаментов городской администрации со стороны правоохранительных органов. По данным посвященного в ситуацию источника, с июня в администрации регулярно проходили различные аудиторские экспертизы финансовой документации мэрии.

Отмечается также, что после гибели Павлова полицейские пришли в мэрию с обыском, но в кабинет мэра их отказались пускать без решения суда. Когда силовикам удалось попасть внутрь, они не обнаружили там ни компьютеров, ни документов.

15 августа тело Павлова было найдено на веранде загородного дома, рядом лежало ружье. Официальный представитель МВД Украины Артем Шевченко назвал три версии смерти мэра: убийство, самоубийство либо неосторожное обращение с оружием.