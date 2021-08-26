В сети появилось полное видео с кадрами гибели мэра Кривого Рога

В сети появилось полное видео с камер наблюдения в доме мэра Кривого Рога Константина Павлова, которого нашли застреленным на пороге. Запись с кадрами гибели градоначальника опубликовал местный журналист Олег Ермолинский на своем YouTube-канале.

На видео заметно, как за час до смерти Павлов выходит на веранду из дома с ружьем. Оружие он держит в правой руке, а в левой — телефон. Он одет в футболку, шорты и шлепанцы.

Мужчина постоянно выглядывает в окно и проверяет телефон. Иногда он отходит из зоны видимости камеры, чаще видна часть его спины. Затем он садится с ружьем у открытой входной двери, и спустя пару минут голова дернулась. Он упал, сделал несколько движений ногами и замер.

25 августа в деле о смерти Павлова появились новые подробности. Его супруга рассказала, что в течение последнего месяца над их домом летали квадрокоптеры. Последнюю неделю перед смертью мэр города очень боялся подходить к окнам.

Ранее сообщалось, что следствие рассматривает версию доведения мэра Кривого Рога до самоубийства. Предполагается, что причиной случившегося могли стать махинации с тендерами, которые контролировались бывшим мэром города Юрием Вилкулом и его сыном Александром.

15 августа тело Константина Павлова было найдено на веранде загородного дома, рядом лежало ружье. Возбуждено уголовное дело об умышленном убийстве, президент Украины Владимир Зеленский взял его под личный контроль. Официальный представитель МВД Украины Артем Шевченко назвал три версии смерти мэра: убийство, самоубийство либо неосторожное обращение с оружием.