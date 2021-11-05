Российского дипломата нашли мертвым в Германии. Об этом сообщает немецкое издание Der Spiegel.

Отмечается, что тело секретаря посольства российской дипмиссии обнаружили на тротуаре перед зданием посольства в Берлине. По предварительной версии, дипломат выпал из окна.

В октябре сообщалось, что тела четырех россиян были найдены в сауне отеля в Албании. Изначально следователи рассматривали версию их гибели от удушья, но позднее эксперты назвали ее маловероятной, так как при проверке места происшествия не было обнаружено никаких элементов, способных вызвать асфиксию.

По факту произошедшего генпрокуратура Албании возбудила дело об убийстве. Уточнялось, что ведомство приняло такое решение по предложению госполиции республики. Результаты следственной экспертизы ожидаются в ближайшее время.