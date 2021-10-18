Брата погибшего украинского мэра нашли мертвым в своей квартире

Брат погибшего в августе текущего года мэра Кривого Рога Константина Павлова Андрей был найден мертвым в своей квартире. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на депутата местного городского совета Викторию Третяк.

По ее словам, мужчину нашли спустя восемь часов с предполагаемого момента гибели при неясных обстоятельствах. Следов насилия или самоповреждений на его теле правоохранители не обнаружили. «Ему было всего 46 лет. Все в полном шоке. Я сама только узнала об этом. Со слов тех, кто с ним общался, он был веселый, жизнерадостный, ходил на работу, и все было нормально», — рассказала Третяк.

При этом, как пишет издание «Инсайдер UA» в своем Telegram-канале со ссылкой на друга Павлова, он мог умереть из-за злоупотреблений алкоголем. «Рассматривается версия отравления алкоголем. Никакого криминала. Расходимся», — отметили журналисты.

15 августа тело мэра Кривого Рога было найдено на веранде загородного дома, рядом лежало ружье. Официальный представитель МВД Украины Артем Шевченко назвал три версии смерти мэра: убийство, самоубийство либо неосторожное обращение с оружием. Итоги расследования пока не подведены.