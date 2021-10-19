В Албании возбудили дело об убийстве из-за гибели российских туристов

Генпрокуратура Албании возбудила дело по статье «убийство» в связи с гибелью россиян

Генпрокуратура Албании возбудила дело об убийстве после гибели четырех российских туристов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на посольство России.

Как отметили в диппредставительстве, Генпрокуратура Албании по предложению госполиции республики приняла решение о возбуждении дела по статье «убийство». Результаты следственной экспертизы ожидаются в ближайшее время.

Ранее в октябре председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил запросить данные о гибели четырех россиян в сауне отеля на западе Албании. Как следует из документа, поручение главы СКР доложить обо всех обстоятельствах дела дано при содействии Министерства иностранных дел России.

17 октября посольство России в Албании прокомментировало гибель туристов и попросило воздержаться от распространения неподтвержденных версий. Дипломаты призвали дождаться окончательных результатов следственной экспертизы — слухи о наркотическом или алкогольном состоянии погибших были названы оскорбительными и ничем не подтвержденными.

Тела четверых российских туристов — двух мужчин и двух женщин в возрасте 31-58 лет — были найдены в сауне отеля в деревне Керрет округа Кавая в Албании 15 октября. Эксперты назвали версию с их гибелью от удушья маловероятной, поскольку при проверке места происшествия не было обнаружено никаких элементов, способных вызвать асфиксию.

