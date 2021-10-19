Бастрыкин запросил данные о гибели россиян в отеле в Албании

Председатель СКР Бастрыкин запросил данные о гибели четырех россиян в отеле в Албании

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил запросить данные о гибели четырех россиян в сауне отеля на западе Албании. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Из документа следует, что поручение главы СКР доложить обо всех обстоятельствах дела дано при содействии Министерства иностранных дел России.

Накануне посольство России в Албании прокомментировало гибель туристов в стране и попросило воздержаться от распространения неподтвержденных версий произошедшего. «Призываем дождаться окончательных результатов следственной экспертизы», — заявили дипломаты. До этого там также подчеркнули, что слухи о наркотическом или алкогольном состоянии погибших являются оскорбительными.

Тела четверых российских туристов — двух мужчин и двух женщин в возрасте 31-58 лет — были найдены в сауне отеля в деревне Керрет округа Кавая в Албании 15 октября. Эксперты назвали версию с их гибелью от удушья маловероятной, поскольку при проверке места происшествия не было обнаружено никаких элементов, способных вызвать асфиксию.