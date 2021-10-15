СКР опроверг информацию о госпитализации следователя после критики от Бастрыкина

26-летний следователь из города Всеволожск Ленинградской области был госпитализирован из отдела в связи с ОРВИ. Это никак не связано с критикой со стороны главы Следственного комитета России (СКР) Александра Бастрыкина. Об этом в пятницу, 15 октября, со ссылкой на официального представителя СКР Светланы Петренко сообщает РИА Новости.

По словам Петренко, отправленный в больницу сотрудник болел на протяжении двух суток, что привело к осложнениям. Это связанно с издержками профессии. «Работать следователем тяжело — необходимы крепкое здоровье, твердость духа и неравнодушное отношение к нуждающемся в помощи и защите», — подчеркнула Петренко. Она назвала появившуюся в СМИ информацию «спекуляциями на здоровье» и пожелала сотруднику быстрее восстановиться.

Ранее сообщалось, что из здания Всеволожского местного управления СКР машина скорой помощи увезла 26-летнего следователя Владислава Мегрелова, работу которого на ведомственном совещании публично раскритиковал глава СКР Александр Бастрыкин.