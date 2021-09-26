Жена главы пермского СК рассказала об изменениях в нем перед суицидом

Супруга покончившего с собой главы управления Следственного комитета России (СКР) по Пермскому краю Сергея Сарапульцева Ольга рассказала о том, какие изменения произошли в нем перед суицидом. Ее слова приводит 59.ru.

Вдова отметила, что Сарапульцев всегда был сильным и стремился «что-то доказать» на работе, а также переживал по поводу происходящего на службе. После атаки на Пермский госуниверситет 20 сентября и перед собственной смертью он изменился.

«Он сказал мне, что все хорошо прошло. Но он пришел абсолютно другим Сергеем. Каким-то поникшим, с маленькими плечами, хотя он спортивный мужчина. Сказал мне: "Прости меня"», — сообщила Ольга.

По ее словам, с 20-го по 22 сентября она его не видела, а сам супруг за три дня спал шесть часов. «Что-то сломалось у него внутри. Видимо, он уже не смог. Это с ним что-то сделали. Иногда на него были такие наезды, его просто добило. Но он как раз не сдался. Я сожалею, что он так сделал», — поделилась она мнением, добавив, что супруг был порядочным и честным, но «в наше время таких не очень любят».

Ольга сказала, что в последнее время он уходил в себя, также наложилась стрельба в ПГНИУ и отразилась на его нервах.

Полковник Сергей Сарапульцев был найден мертвым в своем коттедже 23 сентября. Рядом с телом было найдено оружие, а затем — предсмертная записка.

Позднее сообщалось, что председатель СКР Александр Бастрыкин обещал снять Сарапульцева с должности и провести в отношении него проверку по признакам халатности с последующим возбуждением дела. Полковника обвинили в плохой организации расследования атаки на университет и несвоевременном реагировании на жалобы населения.