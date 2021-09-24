Раскрыто содержание предсмертной записки покончившего с собой полковника СКР

Покончивший с собой глава пермского управления Следственного комитета России (СКР) полковник Сергей Сарапульцев адресовал предсмертную записку Богу. Детали раскрыл «Коммерсантъ».

По данным издания, в записке полковник просит помиловать его и простить за грехи «вольные и не вольные».

Отмечается, что Сарапульцев уехал домой после совещания в региональном подразделении СКР, пообещав починенным вернуться после обеда.

23 сентября стало известно, что, оказавшись дома, полковник покончил с собой.

Ранее сообщалось, что на совещании в СКР обсуждалось вооруженное нападение на Пермский госуниверситет. Полковника обвинили в плохой организации расследования и несвоевременном реагировании на жалобы населения. По итогам встречи председатель СКР Александр Бастрыкин обещал снять полковника с должности и провести в отношении него проверку по признакам халатности с последующим возбуждением дела.