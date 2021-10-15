26-летнего следователя увезла скорая помощь после публичной критики Бастрыкина

В городе Всеволожск Ленинградской области из здания местного управления Следственного комитета России (СКР) машина скорой помощи увезла 26-летнего следователя Владислава Мегрелова, работу которого на ведомственном совещании публично раскритиковал глава СКР Александр Бастрыкин. Об этом сообщает издание 47news.

Следователя госпитализировали поздно вечером 13 октября. На онлайн-приеме граждан Бастрыкину пожаловалась на Мегрелова пенсионерка из Санкт-Петербурга. Ее сын год назад скончался от отравления угарным газом в загородном доме, где была неисправна труба, но пожилая женщина уверена, что сына отравила невестка. Следствие после многочисленных экспертиз пришло к выводу, что имел место несчастный случай.

Источник издания передал разговор Бастрыкина со следователем. Глава СКР спросил подчиненного, откуда он приехал, подчеркнув, что сам-то он ленинградец. Мегрелов ответил, что из Краснодарского края, на что получил совет туда и ехать. Бастрыкин спросил, какой вуз окончил Мегрелов, и получил ответ: экономический. «Так ты еще и коммерсант!» — воскликнул глава СКР.

Согласно официальной информации, назначена служебная проверка, которую проводят сотрудники центрального аппарата СКР. По ее итогам будет рассмотрен вопрос об увольнении Мегрелова. Ревизия пройдет и в отношении начальника Всеволожского отдела СКР Алексея Демченко, у которого 25 лет выслуги. Их коллеги выразили готовность массово уйти со службы в случае увольнения Мегрелова и Демченко.

Что касается дела о гибели сына пенсионерки, то она настаивает, что видела в кино, как человека отравили, подставив ему под дверь баллон с газом, и добивается, чтобы следствие проверило эту версию. После смерти сына пожилая женщина делит с невесткой наследство — гостиницу в Петербурге стоимостью 100 миллионов рублей.