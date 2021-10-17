Посольство прокомментировало неподтвержденные версии гибели туристов в Албании

Посольство России в Албании прокомментировало гибель туристов в этой стране и попросило воздержаться от распространения неподтвержденных версий произошедшего, назвав «измышлениями» предположения местных СМИ. Об этом сообщает РИА Новости.

«Все это измышления албанских журналистов. Призываем дождаться окончательных результатов следственной экспертизы», — заявили дипломаты. До этого там также подчеркнули, что слухи о наркотическом или алкогольном состоянии погибших являются оскорбительными и на данный момент ничем не подтверждены.

Ранее в посольстве подтвердили гибель четырех россиян в Албании и раскрыли их имена. В диппредставительстве также подчеркнули, что российские дипломаты находятся в постоянном контакте с албанскими правоохранителями и надеются на тщательное расследование произошедшего.

Тела четверых российских туристов обнаружили в сауне отеля в деревне Керрет округа Кавая в Албании 15 октября. Было установлено, что умершие — двое мужчин и две женщины в возрасте 31-58 лет.

По данным экспертизы, гибель россиян от удушья также маловероятна, так как при проверке места происшествия не было обнаружено никаких элементов, способных вызвать асфиксию. В этой связи следствие предположило, что туристов могли убить, однако отмечается, что делать какие-либо выводы о причинах смерти пока рано.