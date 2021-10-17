Посольство России прокомментировало гибель российских туристов в Албании

Посольство России в Албании подтвердило факт гибели четверых российских туристов в сауне албанского отеля. Комментарий диппредставительства появился в Telegram-канале российского МИД.

Официально подтвердили имена погибших россиян: Наталия Буренкова, Сергей Буренков, Екатерина Буренкова и Никита Белоусов. Ранее выяснилось, что погибшие туристы были одной семьей. В посольстве также отметили, что предстоит обеспечить репатриацию тел погибших в Россию.

«Консульский отдел посольства находится в постоянном контакте с правоохранительными органами страны и выясняет обстоятельства произошедшего. Рассчитываем на тщательное расследование албанской стороной причин смерти россиян. Родственники погибших извещены», — сказано в сообщении.

Тела четверых российских туристов были найдены в сауне отеля в деревне Керрет округа Кавая в Албании 15 октября. Умершие — двое мужчин и две женщины в возрасте 31-58 лет.

По данным экспертизы, гибель россиян от удушья также маловероятна, так как при проверке места происшествия не было обнаружено никаких элементов, способных вызвать асфиксию. В этой связи следствие предположило, что туристов могли убить, однако отмечается, что делать какие-либо выводы о причинах смерти пока рано.