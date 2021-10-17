В посольстве ответили на «оскорбительные» слухи о погибших в Албании россиянах

Слухи о том, что погибшие в Албании российские туристы находились в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, являются оскорбительными и на данный момент ничем не подтверждены. Так на появившиеся в сети сообщения ответили в посольстве России в Тиране, передает РИА Новости.

«Это пустые измышления, задевающие честь погибших. Ничего подобного полиция не подтверждает, экспертиза только проводится», — подчеркнули в диппредставительстве.

Ранее в посольстве подтвердили гибель четырех россиян в Албании и раскрыли их имена. В диппредставительстве также подчеркнули, что российские дипломаты находятся в постоянном контакте с албанскими правоохранителями и надеются на тщательное расследование произошедшего.

Тела четверых российских туристов обнаружили в сауне отеля в деревне Керрет округа Кавая в Албании 15 октября. Было установлено, что умершие — двое мужчин и две женщины в возрасте 31-58 лет.

По данным экспертизы, гибель россиян от удушья также маловероятна, так как при проверке места происшествия не было обнаружено никаких элементов, способных вызвать асфиксию. В этой связи следствие предположило, что туристов могли убить, однако отмечается, что делать какие-либо выводы о причинах смерти пока рано.